Психологические тренинги провели для работающих с пациентами с COVID-19 столичных медиков
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Замруководителя Депздрава Елена Ефремова рассказала, что программа поддержки врачей работает в столице с осени 2020 года.
«Они (тренинги — RT) позволяют врачам поликлиник и стационаров сохранять стабильное эмоциональное состояние, осваивать навыки по предотвращению стрессовых ситуаций и отрабатывать приёмы профилактики профессионального выгорания», — сказала Ефремова.
В курс, помимо психологических тренингов, входят психофизиологические методики, такие как массаж, иглорефлексотерапия, дыхательная и релаксационная гимнастика.
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