Психологические тренинги провели для работающих с пациентами с COVID-19 столичных медиков

Около 20 тыс. столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги. В программу вошли свыше 150 городских медицинских организаций, включая больницы и поликлиники.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя Депздрава Елена Ефремова рассказала, что программа поддержки врачей работает в столице с осени 2020 года.

«Они (тренинги — RT) позволяют врачам поликлиник и стационаров сохранять стабильное эмоциональное состояние, осваивать навыки по предотвращению стрессовых ситуаций и отрабатывать приёмы профилактики профессионального выгорания», — сказала Ефремова.

В курс, помимо психологических тренингов, входят психофизиологические методики, такие как массаж, иглорефлексотерапия, дыхательная и релаксационная гимнастика.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, что коронавирус является «мировым стрессом», а информация о нём может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.