Психологические тренинги провели для работающих с пациентами с COVID-19 столичных медиков

Короткая ссылка
Около 20 тыс. столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги. В программу вошли свыше 150 городских медицинских организаций, включая больницы и поликлиники.
Психологические тренинги провели для работающих с пациентами с COVID-19 столичных медиков
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя Депздрава Елена Ефремова рассказала, что программа поддержки врачей работает в столице с осени 2020 года.

«Они (тренинги — RT) позволяют врачам поликлиник и стационаров сохранять стабильное эмоциональное состояние, осваивать навыки по предотвращению стрессовых ситуаций и отрабатывать приёмы профилактики профессионального выгорания», — сказала Ефремова.

В курс, помимо психологических тренингов, входят психофизиологические методики, такие как массаж, иглорефлексотерапия, дыхательная и релаксационная гимнастика.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, что коронавирус является «мировым стрессом», а информация о нём может спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить