Комитет Госдумы призвал депутатов принять заявление с критикой дискриминации соотечественников в США
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Об этом сообщает РИА Новости.
«В связи с жёстким и беспрецедентным давлением властей Соединённых Штатов Америки 18 ноября 2021года был вынужден приостановить свою работу Координационный совет организаций российских соотечественников США», — напомнили в комитете.
В связи с этим комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует Госдуме принять заявление о недопустимости дискриминации российских соотечественников в США.
Ранее сообщалось, что в нижней палате российского парламента осуждают недружественные шаги американской стороны.
Посольство России в Вашингтоне, комментируя приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США, потребовало от Соединённых Штатов прекратить преследование российской диаспоры.
19 ноября стало известно, что КСОРС в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».