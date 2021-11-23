Комитет Госдумы призвал депутатов принять заявление с критикой дискриминации соотечественников в США

Комитет по делам СНГ Госдумы рекомендует нижней палате принять заявление о недопустимости дискриминации российских соотечественников в США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с жёстким и беспрецедентным давлением властей Соединённых Штатов Америки 18 ноября 2021года был вынужден приостановить свою работу Координационный совет организаций российских соотечественников США», — напомнили в комитете.

В связи с этим комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует Госдуме принять заявление о недопустимости дискриминации российских соотечественников в США.

Ранее сообщалось, что в нижней палате российского парламента осуждают недружественные шаги американской стороны.

Посольство России в Вашингтоне, комментируя приостановку деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США, потребовало от Соединённых Штатов прекратить преследование российской диаспоры.

19 ноября стало известно, что КСОРС в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.

Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».