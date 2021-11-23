Госдума осуждает действия властей США по отношению к российским соотечественникам

Госдума подготовила заявление, касающееся агрессивных действий властей США по отношению к российским соотечественникам. В нижней палате российского парламента осуждают соответствующие недружественные шаги американской стороны.

Как отмечает ТАСС, об этом говорится в проекте соответствующего заявления, который был размещён в думской электронной базе.

«Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединённых Штатов Америки, направленные против российских соотечественников», — говорится в тексте.

Уточняется, что нижняя палата парламента намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав.

Проект заявления внесён комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.

Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приостановку работы российского КСОРС в США.