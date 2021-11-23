Госдума осуждает действия властей США по отношению к российским соотечественникам
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- globallookpress.com
Как отмечает ТАСС, об этом говорится в проекте соответствующего заявления, который был размещён в думской электронной базе.
«Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединённых Штатов Америки, направленные против российских соотечественников», — говорится в тексте.
Уточняется, что нижняя палата парламента намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав.
Проект заявления внесён комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Ранее сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Как отмечается, в результате действий спецслужб Соединённых Штатов «на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приостановку работы российского КСОРС в США.