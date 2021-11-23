Диетолог Жиляев рассказал о рационе питания для офисных сотрудников

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Врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, какие продукты должен включать рацион питания офисных работников.
Диетолог Жиляев рассказал о рационе питания для офисных сотрудников
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В офисе люди большую часть времени находятся в статичном положении, из-за чего у них не работают суставы и возникают застойные явления, рассказал специалист в беседе с «Москвой 24».

«Застои приводят к заболеваниям суставов, к воспалениям — артритам и разрушению — артрозам. В профилактике этих заболеваний поможет морская рыба... Рыба содержит большое количество омеги-3, что благоприятно влияет на клетки, сосуды и снижает риск воспаления суставов. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают питание суставов», — объяснил Жиляев.

Также, по его словам, для офисных сотрудников может быть полезно употребление подсолнечного масла (содержит витамин Е), шпината (содержит лютеин) и какао (содержит магний).

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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