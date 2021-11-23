Инфекционист Малышев напомнил о необходимости сделать прививку от гриппа

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Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев напомнил о потенциально опасном вирусе гриппа, который активизируется в начале зимы, а также о необходимости вакцинироваться против заболевания.
Инфекционист Малышев напомнил о необходимости сделать прививку от гриппа
  • РИА Новости

«Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идёт поздней осенью и в начале зимы. Мы всегда знаем, что происходит подъём гриппа, потом начинаются школьные каникулы (в начале ноября. — RT), идёт небольшое снижение. После возвращения школьников происходит небольшая задержка — и опять подъём заболеваемости гриппом», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Пока этого не произошло, самое время сделать прививку от гриппа, констатировал Малышев.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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