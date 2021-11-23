СК возбудил дело после массового отравления людей в Новосибирской области

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Следователи завели уголовное дело после массового отравления людей в Новосибирской области.
СК возбудил дело после массового отравления людей в Новосибирской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении СУСК по Новосибирской области.

«По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту отравления жителей города Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 22 ноября в СМИ появилась информация о массовом обращении жителей Татарска в больницы с признаками отравления в результате употребления продукции магазина-кафе «Суши Хаус».

«В период с 20 по 21 ноября не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания, приобретённых ими в указанном магазине-кафе 19 ноября, обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит», — сообщили в ведомстве.

Расследование обстоятельств отравления продолжается.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления людей метанолом в Казани.

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