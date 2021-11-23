В России за сутки скончались 1243 пациента с COVID-19

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В России в течение суток скончались 1243 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о 1241 летальном исходе за сутки.

Общее число умерших, у которых был диагностирован COVID-19, в стране составило 266 579.

Ранее замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным объяснил необходимость повторно прививаться от коронавируса. Он рассказал о снижении эффективности первичной вакцинации от коронавируса через шесть — восемь месяцев после применения.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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