В центре им. Гамалеи объяснили необходимость повторно прививаться от COVID-19

Короткая ссылка
Замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о снижении эффективности первичной вакцинации от коронавируса через шесть — восемь месяцев после применения.
В центре им. Гамалеи объяснили необходимость повторно прививаться от COVID-19
  • РИА Новости

«Дело в том, что и в России есть электронные регистры, есть точно такие же регистры по учёту заболеваемости и за рубежом. Я имею в виду ведущие страны — США, Европу, Израиль. И по этим регистрам, по нашим и по зарубежным, мы, естественно, видим снижение, причём не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть — восемь месяцев после первого применения», — сказал Логунов.

По его словам, введение третьей дозы вакцины приводит к возвращению снизившихся показателей к исходному уровню и даже к росту показателей эффективности в 1,6—2 раза по сравнению с первой прививкой.

Как отметил глава государства, уже более 50 млн россиян привились вакциной от коронавируса «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить