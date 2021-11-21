В центре им. Гамалеи объяснили необходимость повторно прививаться от COVID-19

Замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о снижении эффективности первичной вакцинации от коронавируса через шесть — восемь месяцев после применения.

«Дело в том, что и в России есть электронные регистры, есть точно такие же регистры по учёту заболеваемости и за рубежом. Я имею в виду ведущие страны — США, Европу, Израиль. И по этим регистрам, по нашим и по зарубежным, мы, естественно, видим снижение, причём не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть — восемь месяцев после первого применения», — сказал Логунов.

По его словам, введение третьей дозы вакцины приводит к возвращению снизившихся показателей к исходному уровню и даже к росту показателей эффективности в 1,6—2 раза по сравнению с первой прививкой.

Как отметил глава государства, уже более 50 млн россиян привились вакциной от коронавируса «Спутник V».