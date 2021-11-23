За сутки в России выявили минимальное с 19 октября число случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Это минимум с 19 октября. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днём ранее в стране зарегистрировали 35 681 случай заболевания.

Ранее замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат от коронавируса в России могут зарегистрировать в течение трёх — пяти месяцев.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.