За сутки в России выявили минимальное с 19 октября число случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Днём ранее в стране зарегистрировали 35 681 случай заболевания.
Ранее замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат от коронавируса в России могут зарегистрировать в течение трёх — пяти месяцев.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.