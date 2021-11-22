В России в течение 3—5 месяцев cмогут зарегистрировать препарат от COVID-19

Замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат от новой коронавирусной инфекции в России могут зарегистрировать в течение трёх-пяти месяцев.

«Препарат уже в высокой степени готовности. В ближайшее время мы выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что... в ближайшие... три-пять месяцев можно получить одобрение», — приводит ТАСС слова Логунова.

По его словам, в настоящее время в центре им. Гамалеи ведётся работа по двум направлениям, одно из них — это направление с моноклональными антителами.

«Другое направление — это, конечно, химиотерапия, химические вещества», — заметил учёный.

Он отметил, что приблизительно к концу 2022 года в России смогут получить регистрацию данного препарата.

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