Гинцбург: привитый дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком COVID-19
- РИА Новости
По его словам, использование назальной вакцины поставит ещё один барьер на пути проникновения коронавируса в организм.
«Тем самым мы не только дополнительно обезопасим себя, но… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — приводит РИА Новости его слова.
Учёный отметил, что в настоящее время нельзя гарантировать, что у вакцинированного не оседает вирус в носоглотке и на гландах.
Ранее Гинцбург рассказал, что изобретение вакцины от коронавируса действием пять — десять лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться в будущем.