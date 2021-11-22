Гинцбург: привитый дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком COVID-19

Короткая ссылка
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком коронавируса.
Гинцбург: привитый дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком COVID-19
  • РИА Новости

По его словам, использование назальной вакцины поставит ещё один барьер на пути проникновения коронавируса в организм.

«Тем самым мы не только дополнительно обезопасим себя, но… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — приводит РИА Новости его слова.

Учёный отметил, что в настоящее время нельзя гарантировать, что у вакцинированного не оседает вирус в носоглотке и на гландах.

Ранее Гинцбург рассказал, что изобретение вакцины от коронавируса действием пять — десять лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить