Гинцбург: привитый дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком коронавируса.

По его словам, использование назальной вакцины поставит ещё один барьер на пути проникновения коронавируса в организм.

«Тем самым мы не только дополнительно обезопасим себя, но… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — приводит РИА Новости его слова.

Учёный отметил, что в настоящее время нельзя гарантировать, что у вакцинированного не оседает вирус в носоглотке и на гландах.

Ранее Гинцбург рассказал, что изобретение вакцины от коронавируса действием пять — десять лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться в будущем.