Гинцбург: изобретение вакцины от COVID-19 действием в 5—10 лет зависит от штаммов

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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что изобретение вакцины от коронавируса действием в 5—10 лет зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться в будущем.

«Всё зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнёмся, что эволюция нам новенького подкинет в плане... тех патогенов, с которыми придётся создавать вакцину», — цитирует РИА Новости заявление Гинцбурга.

Таким образом он прокомментировал, существуют ли предпосылки для создания вакцины от новой коронавирусной инфекции, которую можно будет ставить раз в пять или десять лет, а не раз в полгода.

Ранее главврач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман рассказал «360», сколько стоит лечение пациентов с коронавирусом.

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