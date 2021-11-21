Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан «переждать» вакцинацию

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Попытки некоторых граждан подождать, пока привьются остальные люди, чтобы не вакцинироваться самим, — глупый подход, заявил глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург назвал глупым подходом попытки некоторых граждан «переждать» вакцинацию
  • РИА Новости

«Совершенно глупый подход, о чём я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придётся общаться с внешним миром», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Специалист напомнил, что любой контакт — это в первую очередь риск инфицироваться через воздух или продукты питания.

Ранее Гинцбург высказался в поддержку предложения лишать дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации.

За последние сутки в России выявили 36 970 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 37 120 заболевших.

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