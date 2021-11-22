Кандидат медицинских наук Зайцев высказался о сахаре и сахарозаменителях

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев высказался о сахаре и сахарозаменителях.

«В пищевой пирамиде сахара вообще нет. По большому счёту сахар организму человека не нужен в виде белого порошка или рафинада, тортов, пирожных и прочего. Сахар должен рассматриваться как лакомство», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам врача, сахарозаменители всё равно формируют привычку, не полезную для организма.

«Мы начинаем искать компромиссы. Я буду есть сахарозаменители, какие-то таблетки в чай выдавливать. Это такой же компромисс, как с алкоголем», — считает эксперт.

Как отметил Зайцев, сахар организму не нужен, поэтому не стоит искать ему замену с помощью сахарозаменителей.

«Безусловно, бывают состояния, когда у человека дефицитная анемия, он зависим от глюкозы. Я об этом не говорю. Мы говорим про нормального, здорового человека. Ему сахар показан или нет? Не для человека, который болен и (находится. — RT) на какой-то диете, лекарственных препаратах», — добавил он.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU рассказал о вреде энергетических напитков.