Кандидат медицинских наук Зайцев высказался о сахаре и сахарозаменителях

Короткая ссылка
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев высказался о сахаре и сахарозаменителях.
Кандидат медицинских наук Зайцев высказался о сахаре и сахарозаменителях
  • РИА Новости

«В пищевой пирамиде сахара вообще нет. По большому счёту сахар организму человека не нужен в виде белого порошка или рафинада, тортов, пирожных и прочего. Сахар должен рассматриваться как лакомство», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По словам врача, сахарозаменители всё равно формируют привычку, не полезную для организма.

«Мы начинаем искать компромиссы. Я буду есть сахарозаменители, какие-то таблетки в чай выдавливать. Это такой же компромисс, как с алкоголем», — считает эксперт.

Как отметил Зайцев, сахар организму не нужен, поэтому не стоит искать ему замену с помощью сахарозаменителей.

«Безусловно, бывают состояния, когда у человека дефицитная анемия, он зависим от глюкозы. Я об этом не говорю. Мы говорим про нормального, здорового человека. Ему сахар показан или нет? Не для человека, который болен и (находится. — RT) на какой-то диете, лекарственных препаратах», — добавил он.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU рассказал о вреде энергетических напитков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить