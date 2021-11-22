Диетолог Круглова рассказала о полезных свойствах клюквы

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала о полезных свойствах клюквы.
Диетолог Круглова рассказала о полезных свойствах клюквы
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В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала обратить на эту ягоду внимание тем, кто ест мало овощей и фруктов, так как в ней содержится много витамина С. Он особенно важен для профилактики и лечения простудных заболеваний осенью и зимой.

«При циститах её ещё часто советуют. Можно делать компоты, морсы на клюкве», — заявила Круглова.

По её словам, дневная норма составляет 100—150 г в день.

Как добавила диетолог, не стоит злоупотреблять клюквой тем, кто имеет проблемы с пищеварением.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU рассказал о вреде энергетических напитков.

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