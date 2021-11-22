В Татарстане выявили 259 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в республике заболели 36 053 жителя. Общее число выздоровевших достигло 29 372.
Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 235 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт Nord-News. Всего в регионе заболели 84 727 человек.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.