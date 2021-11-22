В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Оренбургской области зафиксировали 375 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 98 132 человека. Вылечились 82 713 жителей, в том числе 294 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге развернули 8888 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободно 49,79% мест, передают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

На лечении в стационарах находятся 6765 пациентов. На дому лечатся 35 982 заболевших.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.