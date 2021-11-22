В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Оренбургской области зафиксировали 375 случаев коронавируса за сутки.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 98 132 человека. Вылечились 82 713 жителей, в том числе 294 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге развернули 8888 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободно 49,79% мест, передают «Невские новости» со ссылкой на Смольный.

На лечении в стационарах находятся 6765 пациентов. На дому лечатся 35 982 заболевших.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить