В Кировской области подтвердили 275 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области подтвердили 275 случаев коронавируса за сутки. Выписан 131 житель.
В Кировской области подтвердили 275 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении дома находится 7361 пациент, в больницах лечатся ещё 3785.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 693 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт properm.ru. Вылечились 613 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 135 228, выписанных — 114 496.

Первым компонентом или однокомпонентной вакциной от коронавируса привился 1 091 161 житель, вторым — 753 701.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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