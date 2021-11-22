В Кировской области подтвердили 275 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На лечении дома находится 7361 пациент, в больницах лечатся ещё 3785.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 693 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт properm.ru. Вылечились 613 человек.
Общее число заболевших в регионе достигло 135 228, выписанных — 114 496.
Первым компонентом или однокомпонентной вакциной от коронавируса привился 1 091 161 житель, вторым — 753 701.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.