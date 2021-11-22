В Ростовской области подтвердили 653 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В ковидных госпиталях занято 4,2 тыс. мест.
Всего в регионе заболели 170 353 жителя, выписаны 145 тыс. человек.
Также стало известно, что в Ленинградской области зарегистрировали 435 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Вылечились 416 пациентов.
Общее число заболевших в области достигло 87 267.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.