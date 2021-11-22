В Тверской области выявили 383 случая COVID-19 за сутки

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В Тверской области выявили 383 случая коронавируса за сутки. Выздоровел 431 житель.
В Тверской области выявили 383 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в регионе заболели 85 383 человека, вылечились 72 962.

Также стало известно, что за неделю в Крыму более 50 тыс. жителей привились первым компонентом вакцины от COVID-19, более 66 тыс. — вторым, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных: вакцинированы первым компонентом — 853 874 человека, вторым компонентом — 677 408 человек», — заявили в ведомстве.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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