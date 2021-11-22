Иммунолог Продеус назвал способ преодолеть астению после перенесённого COVID-19

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Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что в некоторых случаях можно самостоятельно справиться с астенией, которая часто возникает у пациентов, перенёсших COVID-19.
Иммунолог Продеус назвал способ преодолеть астению после перенесённого COVID-19
  • Reuters

Нервно-психическая слабость, или астения, — один из самых распространённых постковидных синдромов, рассказал специалист в беседе с Nation News.

«Нужно просто нормально жить, питаться. Самое главное — заниматься лёгкой физической нагрузкой, которая питает ваш мозг. Потому что если вы не будете питать мозг, ему будет тяжело справиться с этим состоянием. Как можно питать мозг? Только если вы будете хотя бы 40 минут в день заниматься кардиогенной нагрузкой», — посоветовал Продеус.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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