В Приморье подтвердили 422 случая коронавируса за сутки

В Приморском крае подтвердили 422 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что общее число заболевших в крае достигло 84 424. Из медучреждений выписаны 73 377 жителей, в том числе 108 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 1897 пациентов.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 991 случай COVID-19 за сутки, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 92 814 человек, вылечились 65 099.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.