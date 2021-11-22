В Приморье подтвердили 422 случая коронавируса за сутки

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В Приморском крае подтвердили 422 случая коронавируса за сутки.
В Приморье подтвердили 422 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что общее число заболевших в крае достигло 84 424. Из медучреждений выписаны 73 377 жителей, в том числе 108 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 1897 пациентов.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 991 случай COVID-19 за сутки, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 92 814 человек, вылечились 65 099.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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