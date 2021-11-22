В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировали 79 558 случаев COVID-19.
В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Как сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб, выздоровели 56 607 жителей региона, в том числе 61 — за минувшие сутки.

В инфекционные стационары с диагнозом «коронавирусная инфекция» и с подозрением на него госпитализированы 4145 пациентов.

Наряду с этим стало известно, что в Башкирии прививку от COVID-19 сделали 76% населения, подлежащего вакцинации, — это 1 889 939 человек, передаёт mkset.ru.

«Полностью завершили вакцинацию 65% от числа населения, которое подлежит вакцинации, или 1,6 млн человек», — добавил на оперативном совещании в региональном правительстве глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить