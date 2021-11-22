В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Как сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб, выздоровели 56 607 жителей региона, в том числе 61 — за минувшие сутки.
В инфекционные стационары с диагнозом «коронавирусная инфекция» и с подозрением на него госпитализированы 4145 пациентов.
Наряду с этим стало известно, что в Башкирии прививку от COVID-19 сделали 76% населения, подлежащего вакцинации, — это 1 889 939 человек, передаёт mkset.ru.
«Полностью завершили вакцинацию 65% от числа населения, которое подлежит вакцинации, или 1,6 млн человек», — добавил на оперативном совещании в региональном правительстве глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.