В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировали 79 558 случаев COVID-19.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб, выздоровели 56 607 жителей региона, в том числе 61 — за минувшие сутки.

В инфекционные стационары с диагнозом «коронавирусная инфекция» и с подозрением на него госпитализированы 4145 пациентов.

Наряду с этим стало известно, что в Башкирии прививку от COVID-19 сделали 76% населения, подлежащего вакцинации, — это 1 889 939 человек, передаёт mkset.ru.

«Полностью завершили вакцинацию 65% от числа населения, которое подлежит вакцинации, или 1,6 млн человек», — добавил на оперативном совещании в региональном правительстве глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.