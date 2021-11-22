В Иркутской области выявили 598 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 598 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 134 521 житель. Выздоровели 110 799 человек, включая 73 за минувшие 24 часа.

На лечении в медучреждениях находятся 5532 пациента.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 334 случая COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства. Из больниц выписаны 697 жителей.

Общее число заболевших в городе достигло 46 692.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.