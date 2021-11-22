В Омской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Омской области зафиксировали 590 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Также отмечается, что вакцинацию прошли 862 293 жителя области. Оба компонента вакцины получили 610 563 человека.

Наряду с этим стало известно, что в Тюменской области выявили 330 случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Вылечились 193 пациента.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.