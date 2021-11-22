В Тюменской области подтвердили 330 случаев COVID-19 за сутки

В Тюменской области подтвердили 330 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее количество заболевших в регионе достигло 78 313, выздоровевших — 61 096. В их число входят 193 человека, вылечившиеся за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 35 681 случай COVID-19 за сутки, передаёт Newinform.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.