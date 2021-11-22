В Нижегородской области зарегистрировали 769 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области зарегистрировали 769 случаев коронавируса за сутки.
В Нижегородской области зарегистрировали 769 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 208 505 человек. Выздоровели 180 979 жителей, в том числе 464 за минувшие 24 часа.

По данным регионального Минздрава, прививку от COVID-19 сделали 1 475 754 человека. Оба компонента вакцины получили 1 264 289 жителей.

Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа выявили 814 случаев коронавируса. Из больниц выписаны 811 пациентов, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 114 716, выздоровевших — 102 389.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.

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