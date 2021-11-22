В Тамбовской области выявили 208 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области выявили 208 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 52 984, вылечившихся — 49 708. Госпитализированы 1026 пациентов, на карантине на дому — 1445.

Также стало известно, что в Ижевске три больницы, работавшие в качестве ковид-центров, возвращаются к обычному режиму, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Удмуртии. Такое решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

С 22 ноября пациентов с другими диагнозами начинают принимать в ГКБ №1, с 25 ноября — в ГКБ №8. Также планируется вернуть к обычному графику детское инфекционное отделение и стационар ГКБ №6.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.