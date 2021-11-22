В Удмуртии подтвердили 375 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Среди заболевших 31 ребёнок и 82 человека старше 65 лет. Выздоровели при этом 289 человек, пятеро скончались.

Между тем коронавирус подтвердился у 534 жителей Ставропольского края за прошедшие 24 часа, сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число выздоровевших достигло 82,7 тыс. 135 из них были выписаны из больниц за сутки, 35 человек скончались.

Ранее стало известно, что в России в течение суток скончался 1241 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.