В России за сутки скончался 1241 пациент с COVID-19

В России в течение суток скончался 1241 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о 1252 летальных исходах за сутки.

Общее число умерших, у которых был диагностирован COVID-19, в стране составило 265 336.

Ранее замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным объяснил необходимость повторно прививаться от коронавируса. Он рассказал о снижении эффективности первичной вакцинации от коронавируса через шесть — восемь месяцев после применения.