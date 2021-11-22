Губернатор Подмосковья Воробьёв призвал улучшить жилищные условия мигрантов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о необходимости улучшить жилищные условия мигрантов, работающих в регионе.
Губернатор Подмосковья Воробьёв призвал улучшить жилищные условия мигрантов
  • РИА Новости

Он отметил, что бизнесмены, которые привлекают иностранную рабочую силу, должны обеспечить людям безопасные и комфортные условия проживания.

«Я прошу провести соответствующую работу, чтобы... люди, приезжающие из других стран и регионов, жили не в «резиновых» квартирах, а цивилизованно», — цитирует Воробьёва РИА Новости.

Губернатор Подмосковья добавил, что в этой сфере предстоит большая работа, требующая дополнительных инвестиций.

Мэр российской столицы Сергей Собянин ранее сообщил о сокращении числа мигрантов на строительных площадках Москвы более чем в два раза.

1 ноября заммэра столицы Андрей Бочкарёв оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%. По его словам, нехватка составляет 80 тыс. человек.

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