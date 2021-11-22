РБК: розничная цена на красную икру в России достигла исторического максимума
- Reuters
По подсчётам Росстата, за 20 лет красная икра подорожала в 7,4 раза.
Отмечается, что в октябре 2000 года стоимость одного килограмма икры в рознице составляла 675,2 рубля.
В августе председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в октябре свежая красная икра должна массово дойти до магазинов в центральной части России.
Владелец группы «Русский икорный дом», президент Союза осетроводов России Александр Новиков в сентябре заявлял, что красная рыба и красная икра в этом году появятся в продаже в достаточном количестве.