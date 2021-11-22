РБК: розничная цена на красную икру в России достигла исторического максимума

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Средняя розничная цена лососевой икры в октябре 2021 года превысила 5 тыс. рублей за 1 кг, до этого уровня цены не поднимались за историю наблюдений с 2000 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
РБК: розничная цена на красную икру в России достигла исторического максимума
  • Reuters

По подсчётам Росстата, за 20 лет красная икра подорожала в 7,4 раза.

Отмечается, что в октябре 2000 года стоимость одного килограмма икры в рознице составляла 675,2 рубля.

В августе председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в октябре свежая красная икра должна массово дойти до магазинов в центральной части России.

Владелец группы «Русский икорный дом», президент Союза осетроводов России Александр Новиков в сентябре заявлял, что красная рыба и красная икра в этом году появятся в продаже в достаточном количестве.

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