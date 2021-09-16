В Союзе осетроводов прокомментировали ситуацию с продажей красной икры и рыбы

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По словам владельца группы компаний «Русский икорный дом», президента Союза осетроводов России Александра Новикова, красная рыба и красная икра появятся в продаже в достаточном количестве.
В Союзе осетроводов прокомментировали ситуацию с продажей красной икры и рыбы
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с «Правдой.Ру».

«Один год, как мы говорим, рыба отдыхает, а на другой год она обычно приходит к нашим берегам в изобилии. Иногда даже бывает — в суперизобилии. В этом году рыбы пришло действительно много. Почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Наши рыболовы успешно завершили путину красной рыбы, поэтому в этом году и красной рыбы, и красной икры будет в изобилии», — сказал эксперт.

По его словам, не исключён вариант некоторого снижения цен.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в октябре свежая красная икра должна массово дойти до магазинов в центральной части России.

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