В Союзе осетроводов прокомментировали ситуацию с продажей красной икры и рыбы

По словам владельца группы компаний «Русский икорный дом», президента Союза осетроводов России Александра Новикова, красная рыба и красная икра появятся в продаже в достаточном количестве.

Об этом он рассказал в беседе с «Правдой.Ру».

«Один год, как мы говорим, рыба отдыхает, а на другой год она обычно приходит к нашим берегам в изобилии. Иногда даже бывает — в суперизобилии. В этом году рыбы пришло действительно много. Почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Наши рыболовы успешно завершили путину красной рыбы, поэтому в этом году и красной рыбы, и красной икры будет в изобилии», — сказал эксперт.

По его словам, не исключён вариант некоторого снижения цен.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в октябре свежая красная икра должна массово дойти до магазинов в центральной части России.