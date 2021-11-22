Хинштейн назвал запрет георгиевских лент в Латвии недружественным актом в адрес России
- РИА Новости
«Решение сейма Латвии о запрете ношения георгиевских ленточек расценивается как очередной недружественный акт по отношению к России и истории», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы думского комитета, есть все основания для запрета въезда на территорию России инициаторам подобных законопроектов.
Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.
В МИД России раскритиковали соответствующее решение.
Русский союз Латвии призвал президента республики Эгилса Левитса не запрещать георгиевские ленточки в стране.