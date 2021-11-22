Хинштейн назвал запрет георгиевских лент в Латвии недружественным актом в адрес России

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал решение сейма Латвии о запрете ношения георгиевских ленточек.
Хинштейн назвал запрет георгиевских лент в Латвии недружественным актом в адрес России
  • РИА Новости

«Решение сейма Латвии о запрете ношения георгиевских ленточек расценивается как очередной недружественный акт по отношению к России и истории», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы думского комитета, есть все основания для запрета въезда на территорию России инициаторам подобных законопроектов.

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

В МИД России раскритиковали соответствующее решение.

Русский союз Латвии призвал президента республики Эгилса Левитса не запрещать георгиевские ленточки в стране.

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