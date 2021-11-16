Русский союз Латвии призвал не запрещать георгиевские ленточки в стране

Партия «Русский союз Латвии» призвала президента республики Эгилса Левитса не утверждать запрет на использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

В сообщении на странице политсилы в Facebook говорится, что 16 ноября президенту Латвии передали обращение партии с призывом не подписывать недавно принятые сеймом республики поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах», предполагающие запрет на использование георгиевских ленточек.

В Русском союзе Латвии считают, что данные поправки могут усугубить напряжённую ситуацию в обществе и нарушают право на свободу мирных собраний и пикетов.

Также в сообщении говорится, что запрет георгиевских лент вызовет «ряд судебных процессов, где государству очень сложно будет доказать свою правоту, учитывая даже отсутствие внятного определения самой георгиевской ленты».

«Мы надеемся, что, несмотря на личные убеждения, прошлое президента Латвии, непосредственно связанное с юриспруденцией, не позволит ему подписать эти бессмысленные и потенциально неблагожелательные для страны поправки», — отметили в Русском союзе Латвии.

Ранее сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

В МИД России раскритиковали данное решение.