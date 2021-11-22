Сенатор Клишас: законопроект об упоминании национальности преступников требует обсуждения

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников требует серьёзного общественного обсуждения.
Сенатор Клишас: законопроект об упоминании национальности преступников требует обсуждения
  • РИА Новости

«Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступника.

По мнению автора инициативы, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, введение запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

Он отметил, что предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

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