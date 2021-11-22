Сенатор Клишас: законопроект об упоминании национальности преступников требует обсуждения
- РИА Новости
«Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступника.
По мнению автора инициативы, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, введение запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.
Он отметил, что предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.