Врач-эндокринолог Шокур заявила о возможности спровоцировать сахарный диабет COVID-19

Врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур рассказала, что коронавирус может спровоцировать у пациента развитие сахарного диабета.

«Тяжёлое и среднетяжёлое течение коронавирусной инфекции связано с развитием сахарного диабета», — заявила она в интервью РИА Новости.

Врач пояснила, что коронавирус для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть в лёгких, печени, почках и тонком кишечнике, а также в поджелудочной железе.

По её словам, в связи с этим бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин и ответственные за снижение уровня глюкозы в крови, могут стать клетками-мишенями для вируса и подвергнуться разрушению.

«Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше», — подытожила Шокур.

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