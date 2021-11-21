В России утвердили прожиточный минимум на следующий год
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Как отмечает РИА Новости, для трудоспособного населения величину минимума установили в размере 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.
Ранее президент России внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.
Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.
Также президент высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда, предложив поднять его до 13 890 рублей.