В России утвердили прожиточный минимум на следующий год

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Прожиточный минимум в 2022 году в целом по России составит 12 654 рубля на душу населения. Об этом свидетельствует поправка президента Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы, которую ранее поддержали в Госдуме.
В России утвердили прожиточный минимум на следующий год
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Как отмечает РИА Новости, для трудоспособного населения величину минимума установили в размере 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Ранее президент России внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.

Путин предложил с 2022 года увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей.

Также президент высказался в пользу увеличения минимального размера оплаты труда, предложив поднять его до 13 890 рублей.

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