Наталия Орейро привилась российской вакциной «Спутник V»

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро заявила, что привилась от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». Да, (вакцинировалась. — RT) двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», — сказала она в интервью телеканалу НТВ.

Артистка отметила, что не намерена в будущем использовать другие препараты для вакцинации от COVID-19, и рекомендовала всем согражданам пойти и сделать прививку.

На прошлой неделе Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт — документ ей вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.