Наталия Орейро привилась российской вакциной «Спутник V»
- Reuters
«Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была «Спутник V». Да, (вакцинировалась. — RT) двумя дозами «Спутника». Очень хорошо», — сказала она в интервью телеканалу НТВ.
Артистка отметила, что не намерена в будущем использовать другие препараты для вакцинации от COVID-19, и рекомендовала всем согражданам пойти и сделать прививку.
На прошлой неделе Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт — документ ей вручил российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании дипмиссии.