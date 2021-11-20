Прокуратура начала проверку после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

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Прокуратура Москвы начала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения после смертельной аварии на Кутузовском проспекте, в результате которой скончались два человека.
Прокуратура начала проверку после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
  • РИА Новости

Ведомство даст оценку общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений ПДД, а также бездействию органов профилактики, которые не приняли должных мер в отношении нарушений правил дорожного движения «лицом, совершившим 20 ноября ДТП на Кутузовском проспекте».

«28-летний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД России, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Там уточнили, что в своей социальной сети мужчина публиковал видеоролики, на которых «грубо нарушает ПДД, в том числе вчера двигался по полосе для маршрутных ТС без номеров».

Ранее в столичном управлении ГИБДД заявили, что в результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека.

Позднее сообщалось, что одним из погибших является блогер Саид Губденский. Также после ДТП скончался президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

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