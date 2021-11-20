Прокуроры проверят сообщение о нарушении прав инвалида в больнице Оренбуржья

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Прокуратура организовала проверку в связи с появлением в СМИ видеоролика, на котором мужчина-инвалид ползёт на коленях в больнице в Оренбургской области.
Прокуроры проверят сообщение о нарушении прав инвалида в больнице Оренбуржья
  • РИА Новости

По данным прокуроров, в интернете опубликовали видео, на котором находящийся в больнице мужчина «передвигается на коленях без использования коляски и сопровождения персонала».

«Прокурором Медногорска Андреем Черепановым по поручению прокурора области организована проверка сведений, распространённых в средствах массовой информации, о нарушении прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В октябре прокуроры в Якутии организовали проверку по факту инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера.

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