Прокуроры в Якутии выяснят обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера

Прокуратура в Якутии проверяет обстоятельства инцидента с нападением на пациентов наркологического диспансера.

«Прокуратура республики организовала проверку... Четверо пострадавших доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы №2. После нападения мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, …также госпитализирован. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора республики», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту нападения пациента наркологической клиники в Якутске, в результате которого умер один человек и ещё пятеро пострадали.

В региональном Минздраве сообщили, что пострадавшие переведены в Республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь.