В Минздраве рассказали о нападении пациента на соседей по палате в якутской клинике
- РИА Новости
«По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в Республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным погибшего», — сказали там.
Старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая рассказала, что медперсонал не пострадал.
Ранее сотрудники следственных органов выехали в местную клинику в Якутии после сообщения о нападении пациента на соседей по палате.