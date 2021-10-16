В Минздраве рассказали о нападении пациента на соседей по палате в якутской клинике

Пять человек получили ранения в результате нападения пациента наркодиспансера в Якутске, один скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

«По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в Республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным погибшего», — сказали там.

Старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая рассказала, что медперсонал не пострадал.

Ранее сотрудники следственных органов выехали в местную клинику в Якутии после сообщения о нападении пациента на соседей по палате.