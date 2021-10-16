Следователи выехали в якутскую клинику, где пациент напал на соседей по палате
- РИА Новости
«Следователи следственных органов СУ СК России по Республике Саха (Якутия) выехали на место ЧП. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщила в комментарии РИА Новости старший помощник руководителя следственного регионального управления СК России Надежда Дворецкая.
Ранее информированный источник сообщил Интерфаксу о случившемся. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.
«Во время ночной ссоры пациент наркодиспансера напал на соседей по палате с ножом, ранил четверых, один погиб», — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый задержан.