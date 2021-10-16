Заведено дело по факту убийства пациента в клинике в Якутии

Уголовное дело возбуждено по факту нападения пациента наркологической клиники в Якутске, в результате которого умер один человек и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что пострадавшие переведены в Республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В ведомстве уточнили, что медперсонал при нападении не пострадал.