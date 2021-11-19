Суд арестовал министра культуры Крыма по делу о получении взятки

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Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Суд арестовал министра культуры Крыма по делу о получении взятки
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде ареста», — сказали в суде.

Ранее в СК России сообщили, что Новосельская обвиняется в получении крупной взятки в размере 25 млн рублей.

17 ноября следователи подали ходатайство об аресте временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского, подозреваемого во взяточничестве.

16 ноября он был задержан при получении взятки.

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