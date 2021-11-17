СК ходатайствует об аресте врио вице-губернатора Владимирской области
- РИА Новости
Как рассказал представитель следствия в зале суда во Владимире, он считает невозможным избрание Вишневскому меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
«В связи с этим ходатайствую перед Октябрьским районным судом города Владимира об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вишневского Григория Николаевича», — приводит его слова ТАСС.
Следователь призвал арестовать Вишневского на два месяца — до 16 января 2022 года.
Ранее СК сообщил, что Вишневский был задержан при получении взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело.