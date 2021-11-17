СК ходатайствует об аресте врио вице-губернатора Владимирской области

Следователи ходатайствуют об аресте временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского, подозреваемого во взяточничестве.

Как рассказал представитель следствия в зале суда во Владимире, он считает невозможным избрание Вишневскому меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

«В связи с этим ходатайствую перед Октябрьским районным судом города Владимира об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вишневского Григория Николаевича», — приводит его слова ТАСС.

Следователь призвал арестовать Вишневского на два месяца — до 16 января 2022 года.

Ранее СК сообщил, что Вишневский был задержан при получении взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело.