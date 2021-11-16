СК возбудил дело против врио вице-губернатора Владимирской области

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский подозревается во взяточничестве, в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело... Он подозревается в совершении преступления… «получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере», — говорится в заявлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с августа по ноябрь текущего года Вишневский получил сумму в размере не менее 600 тыс. рублей «за общее покровительство». Врио вице-губернатора задержали при получении очередной взятки.

«Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере», — пояснили в СК.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Вишневского.

В начале ноября СК России возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, который подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн рублей.

Как стало известно ранее, сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска в Крыму.