СК возбудил дело против врио вице-губернатора Владимирской области

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Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский подозревается во взяточничестве, в отношении него возбуждено уголовное дело.
СК возбудил дело против врио вице-губернатора Владимирской области
  • ©сайт Администрации Владимирской области

«Возбуждено уголовное дело... Он подозревается в совершении преступления… «получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере», — говорится в заявлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с августа по ноябрь текущего года Вишневский получил сумму в размере не менее 600 тыс. рублей «за общее покровительство». Врио вице-губернатора задержали при получении очередной взятки.

«Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере», — пояснили в СК.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Вишневского.

В начале ноября СК России возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, который подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн рублей.

Как стало известно ранее, сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска в Крыму.

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