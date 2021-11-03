СК возбудил дело в отношении главы администрации Белогорска за взятку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, который подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн рублей.

Об этом «Крыминформу» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Белогорска»,— сказала она.

По делу также проходит знакомый Ипатко, который подозревается в посредничестве в получении взятки.

Как стало известно ранее, сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска в Крыму.

В декабре прошлого года следователи завершили расследование дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина о взяточничестве.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги, способствовал победам определённых коммерческих организаций на аукционах по госзакупкам.