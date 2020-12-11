Завершено расследование дела бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина
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Об этом говорится на сайте ведмоства.
«Завершено расследование уголовного дела по обвинению… Нахлупина и его «неофициальных помощников» Валентина Дукорского и Ярослава Сливки в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России)», — говорится в заявлении.
По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через Дукорского и Сливку, способствовал победам определённых коммерческих организаций на аукционах по госзакупкам.
«Общая сумма взятки за указанный период составила более 16 млн рублей», — подчеркнули в СК.
Нахлупина задержали в Москве в октябре 2018 года.