Завершено расследование дела бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина

Следователи завершили расследование дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина о взяточничестве.

Об этом говорится на сайте ведмоства.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению… Нахлупина и его «неофициальных помощников» Валентина Дукорского и Ярослава Сливки в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через Дукорского и Сливку, способствовал победам определённых коммерческих организаций на аукционах по госзакупкам.

«Общая сумма взятки за указанный период составила более 16 млн рублей», — подчеркнули в СК.

Нахлупина задержали в Москве в октябре 2018 года.